Депутат Кузнецова обратилась к Центробанку с вопросом о банкноте в 500 рублей

Фото: 123RF/deaconsdocs

В России предложили провести опрос среди граждан, чтобы узнать о целесообразности замены символа на банкноте в 500 рублей. С инициативой обратилась в Центробанк группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером палаты парламента Анной Кузнецовой.

"Возможно, большинство людей устраивает сегодняшнее изображение. И это для всех облегчит задачу", – предположила Кузнецова в своем телеграм-канале.

Она также отметила, что вокруг решения Центробанка о новых купюрах разразился скандал, породивший противостояние внутри общества. По словам Кузнецовой, "любой раздор играет на руку врагу", а во время СВО особенно необходимо единство народа.

По мнению вице-спикера, если граждане все же поддержат решение изменить изображение на купюре, в качестве символов стоит выбрать "объединяющие" варианты.

"Это наша великая культура, история, наши победы, которые актуальны как сегодня, так и во все времена", – уточнила Кузнецова.

Ранее Банк России принял решение отменить голосование по выбору символов для новой банкноты 500 рублей. Центробанк объяснил его тем, что зафиксировали много попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты.

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил среди участников голосования розыгрыш десяти iPhone 17. Получить телефон могли проголосовавшие за "Грозный-Сити" на сайте Центробанка через все доступные платформы.

Онлайн-голосование за новые символы банкноты началось 1 октября и должно было продлиться до 14 октября.