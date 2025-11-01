Финансист Мехтиев: наличные могут пригодиться в случае технических сбоев

График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Финансист рассказал, почему надо всегда носить с собой наличные

Фото: depositphotos/Tiko0305

Пара тысяч рублей наличными с собой могут выручить при технических сбоях при безналичной оплате, а также в местах, где не принимают карты. Об этом агентству "Прайм" рассказал финансист Эльман Мехтиев.

Он отметил, что лучше всегда носить с собой немного наличных, так как они бывают полезны в чрезвычайных ситуациях и обеспечивают анонимность платежей. Купюры могут пригодиться для срочных небольших расходов, таких как оплата такси или обеда к кафе.

"И конечно же, физическое расставание с купюрами часто заставляет тратить их более осознанно", – добавил Мехтиев.

При этом не стоит хранить дома основную часть денег, сказал эксперт. Он предложил ограничиться суммой, которая покроет ежедневные расходы в течение недели.

Ранее Мехтиев рассказал, что принцип "лесенки" поможет приумножить сбережения. Он заключается в распределении средств на нескольких депозитах с разными сроками.

Эксперт отметил, что размещение денег на небольшие временные промежутки на фоне мировой нестабильности может поспособствовать более гибкой реакции на изменение ставок.

