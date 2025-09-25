Эксперт Арефьев предложил создать "белый список" близких для денежных переводов

В России предложили ограничить суммы банковских переводов для пенсионеров до 30 тысяч рублей, чтобы оградить их от мошенников. Сработает ли эта мера и как еще можно обезопасить накопления пожилых, разбиралась Москва 24.

"Особенно уязвимы"

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой ограничить банковские переводы для пенсионеров до 30 тысяч рублей в сутки. Такое обращение он направил на имя главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, сообщило RT со ссылкой на копию документа.

Предложение автор инициативы объяснил растущим объемом мошенничества в финансовой сфере. Причину парламентарий увидел в "особом советском воспитании" пенсионеров, которые привыкли доверять сотрудникам финансовых учреждений, Центробанка и "служб безопасности".





Павел Крупник депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Особенно уязвимы перед мошенниками пенсионеры и люди старшего поколения. Именно они, как правило, становятся основными жертвами телефонных преступников, лишаясь последних сбережений и средств.

Также для защиты пенсионеров Крупник предложил внедрить самозапрет на крупные переводы с обозначенных счетов или на определенный срок.

Ранее же депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с ТАСС предложил установить наказание до 15 лет лишения свободы за обман пожилых и инвалидов. Он напомнил, что именно эти граждане у аферистов "на особом счету".

"О них тщательно собирают информацию о состоянии здоровья, родственниках, имуществе, финансовом положении. Преступники пытаются втереться к ним в доверие, пользуясь наивностью и неосведомленностью о той или иной проблеме", – сказал парламентарий.

По его мнению, заступиться за таких людей зачастую некому, а жаловаться сами они не пойдут. Поэтому давление на них начинается "по полной программе". Потеря денег же может обернуться для пожилых и инвалидов нервным срывом, проблемами со здоровьем и даже смертью, обратил внимание Миронов.

Есть альтернативы?

Введение лимита на переводы для пенсионеров поддержал эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

"Мера вполне логичная, так как пенсионеры – наиболее уязвимый сегмент. Им нужно помогать контролировать платежи", – заявил он Москве 24.





Александр Дворянский эксперт по кибербезопасности Мошенники – умелые психологи, которые умеют "обрабатывать" пенсионеров. Поэтому контролировать процесс перевода денег техническими средствами – хорошая история.

В то же время необходимо проводить с пожилыми регулярные беседы, рассказывая о новых мошеннических схемах, заключил Дворянский.

Однако желание оградить их от перевода крупных сумм может вызвать бытовые проблемы. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился научный руководитель центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

"Пенсионерам часто переводят деньги их дети, сами пожилые отправляют средства внукам. Поэтому ограничивать их суммой в 30 тысяч рублей я бы не рекомендовал. Могут заблокировать карту, а это не совсем разумно", – отметил специалист.





Георгий Остапкович научный руководитель центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ Кроме того, лимит может побудить самих мошенников придумать еще больше "услуг" по снятию ограничений. Поэтому, на мой взгляд, это абсолютно холостой удар из пушки по воробьям.

Если же и прибегать к ограничениям, Остапкович предложил повысить сумму до 100 тысяч рублей. Как правило, пенсионеры пересылают меньше, но больше 30, объяснил экономист.

Эксперт по кибербезопасности Максим Арефьев в беседе с Москвой 24 согласился, что инициатива исходит из благих намерений, но все же может создать проблемы. Например, если пенсионеру нужно срочно сделать крупную покупку или перевод на лечение или другую помощь родственникам.





Максим Арефьев эксперт по кибербезопасности Вместо запретов нужно дать удобный и безопасный инструмент. Например, создать "белый список" для близких (3–5 номеров), которые должны подтвердить операцию. При этом деньги между ними ходят без всяких ограничений. Это можно реализовать в сочетании с функцией, когда переводы незнакомым адресатам лимитированы 30 тысячами рублей. Это будет золотая середина.

Арефьев подчеркнул, что нужно рассматривать инструменты, не лишая граждан финансовой самостоятельности. Поэтому дополнительные проверки должны ложиться на банки, а не на пенсионеров, добавил он.

