ДТП с участием машины скорой помощи произошло в Королеве

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Полицейские организовали проверку по факту ДТП с участием автомобиля скорой помощи в городском округе Королеве. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла примерно в 07:58 на Пионерской улице. Там столкнулись две машины. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet, совершая левый поворот, не уступил дорогу машине скорой помощи, двигавшейся в попутном направлении с включенными сиреной и мигалкой.

Информации о пострадавших нет, поскольку никто из участников ДТП не обращался за медпомощью, уточнили в ведомстве.

К установлению всех деталей произошедшего привлечены сотрудники Госавтоинспекции. По результатам их проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Еще одно столкновение ранее произошло на Кутузовском проспекте в Москве в районе дома № 84. В связи с этим движение по направлению в область было затруднено.

До этого один человек пострадал при аварии с участием двух автомобилей и электробуса на улице Мнёвники. В результате столкновения BMW и такси, который в последующем произвел столкновение с общественным транспортом, пострадала пассажирка такси. На контроль установление всех обстоятельств взяла прокуратура.

