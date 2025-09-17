Новости регионов: горный обвал произошел в Цумадинском районе Дагестана

В Цумадинском районе Дагестана произошел горный обвал. В результате огромным валуном раздавило стоявший у подножья скалы бульдозер. Все произошло за секунды, из-за чего водитель не успел покинуть кабину и погиб. На место прибыли спецслужбы.

Манул по кличке Шу из Ленинградского зоопарка последовал примеру своего московского собрата Тимофея и тоже начал зажировку к зиме. В соответствии с сезоном животное перевели на усиленное питание. Если неделю назад хищник весил 5,2 килограмма, то сейчас поправился еще на 200 граммов. Зажировка у манулов длится с сентября по декабрь. За это время они обычно прибавляют около 7 килограммов.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

