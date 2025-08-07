Дело о хищении 250 млн руб по гособоронзаказу заведено в Нижегородской области

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следователи в Нижегородской области возбудили уголовное дело о хищении более 250 миллионов рублей в рамках государственного оборонного заказа. Об этом заявила представитель СК РФ Светлана Петренко, ее слова передает ведомство в телеграм-канале.

Петренко сказала, что следствие совместно с сотрудниками ФСБ и МВД пресекли противоправную деятельность пяти руководящих сотрудников коммерческой фирмы по производству химических веществ – директора организации, его заместителя, начальника планово-экономического отдела, старшего экономиста и главного бухгалтера.

По данным СК, в период с 2020 по 2025 год между данной организацией и научно-исследовательским предприятием были заключены договоры на изготовление продукции в рамках гособоронзаказа.

Поставщик получил денежные средства, в том числе на выплату заработной платы сотрудникам. Однако предприниматели фиктивно трудоустроили в свою компанию граждан, фактически не исполняющих трудовые обязанности. Начисленную зарплату они распределяли между собой.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Устанавливаются иные участники преступной схемы.

Ранее сообщалось, что чиновники Минобразования Ингушетии подозреваются в мошенничестве на 10,7 миллиона рублей. Как было установлено, в 2021–2022 годах они занимались хищением средств, которые государство выделяло на компенсации педагогам, подготовку и проведение ЕГЭ. Чтобы скрыть преступление, чиновники подделывали договоры и акты выполненных работ. Против подозреваемых возбуждено уголовное дело.