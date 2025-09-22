Форма поиска по сайту

Новости

Новости

22 сентября, 07:30

Происшествия

Новости регионов: на трассе Казань – Екатеринбург разбили новую Ferrari 296 GTB

Пять человек пострадали в аварии на юго-востоке Москвы

Дочь музыканта Михаила Турецкого отдала мошенникам деньги из сейфа родителей

Крыша жилого дома загорелась в Липецкой области

Около 15 человек получили ранения после атаки БПЛА в Крыму

Новости регионов: в Сочи "болид" вылетел с трассы во время чемпионата по горным гонкам

Новости регионов: в Тюмени загорелась крыша автосалона

Питбайкеры спровоцировали аварию с мотоциклистом в Москве

Неизвестная женщина украла туи из московского двора

Новости регионов: в Новосибирской области рухнула школа

Ferrari 296 GTB разбилась на платной дороге после того, как водитель не справился с управлением. По словам очевидцев, перед аварией он участвовал в гонках с Porsche и Lamborghini. Дорога была мокрой от дождя. Машина врезалась в отбойник и получила серьезные повреждения.

Минэкологии Якутии выясняет обстоятельства массовой гибели рыбы в реке Амге. В социальных сетях появилось видео с сотнями мертвых рыб. Предварительно, это следствие ночного неводного лова, рыбаки могли выпустить часть улова. Пробы воды отправлены на анализ, проводится осмотр береговой линии.

