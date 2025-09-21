Средства ПВО сбили 22 беспилотника ВСУ над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 22 беспилотника ВСУ над регионами РФ с 16:00 до 20:00 по московскому времени, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

В воскресенье, 21 сентября, над акваторией Черного моря было сбито 16 БПЛА. кроме того, по три беспилотника было сбито над территориями Белгородской области и Республики Крым.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в результате атак украинских дронов погиб один человек. Кроме того, четверо получили ранения.

До этого в области после атаки дрона на автомобиль погиб мужчина. Он скончался на месте от полученных ранений.

В Самарской области после атаки БПЛА погибло четыре человека. Губернатор региона Вячеслав Федорищев уточнил, что правительство области находится на связи с семьями погибшим. Кроме того, из-за атаки БПЛА пострадал один человек.

