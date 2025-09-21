Новости регионов: в Тюмени загорелась крыша автосалона

В Тюмени загорелась крыша автосалона. Огромный столб черного дыма сняли на видео очевидцы. По данным МЧС, на место происшествия оперативно прибыли пожарные. В тушении задействованы 23 спасателя и 6 единиц спецтехники. Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало.

В Казани под землю на парковке провалились несколько автомобилей. Асфальт размыло, и образовалась огромная яма. Никто из людей не пострадал, однако машинам потребуется серьезный ремонт. Специалисты выясняют причину происшествия – это могли быть грунтовые воды или коммунальная авария.

