Мошенники на улицах Москвы начали выпрашивать деньги у девушек

В Москве появился новый способ мошенничества. Мужчины на улицах обращаются к девушкам, рассказывают о трудной жизненной ситуации и просят деньги, например, на билет или бензин. Если им отказывают, они могут проявлять агрессию. Схема работает на жалость и уязвимость жертвы.

Психологи называют таких аферистов "хищниками". Они ищут усталых, неуверенных или рассеянных людей и отрабатывают проверенные схемы обмана. Эксперты советуют при встрече с такими аферистами не вступать в диалог, сохранять хладнокровие и привлекать внимание окружающих.

