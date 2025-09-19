Форма поиска по сайту

19 сентября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": питбайкеры сбили школьницу в Раменском

В подмосковном Раменском школьница переходила дорогу, когда ее сбили питбайкеры. Пострадавшую госпитализировали с тяжелым сотрясением мозга.

Как рассказала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, к административной ответственности за управление транспортным средством без прав привлечены 8 человек, 4 из которых являются несовершеннолетними.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

