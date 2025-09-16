Новости мира: разрушительный пожар охватил жилые районы в Маниле

В Маниле разрушительный пожар охватил жилые районы, лишив крова более 1 000 семей. Огонь вспыхнул в деревянном доме и за считанные минуты распространился на соседние здания. Пламя полыхало более 7 часов, уничтожая магазины и муниципальные учреждения. Люди были вынуждены бежать из своих домов. Ущерб от пожара оценили в 200 тысяч долларов.

Умер актер и режиссер Роберт Редфорд. Как сообщают СМИ, он скончался во сне. Актеру было 89 лет. Артист наиболее известен по участию в фильмах "Бутч Кэссиди и Санденс Кид", "Афера", "Три дня Кондора", "Вся президентская рать". Дебютная режиссерская работа Редфорда "Обыкновенные люди" получила "Оскар" за лучший фильм и лучшую режиссуру.

Российские орнитологи спасли детеныша императорского пингвина в районе исследовательской станции "Мирный", расположенной в Антарктиде. Птенец оказался в ловушке во время сильного урагана, из-за которого уже начавший таять снег превратился в прочную ледяную корку. Полярники аккуратно освободили малыша и вернули его к семье.

