Сервис "Чердак" объявил о расследовании пожара на складе в Подмосковье

Сервис для хранения вещей "Чердак" объявил о расследовании после пожара на складе в Подмосковье. Там сгорели брендовые вещи, коллекции и семейные реликвии. По предварительным данным, сумма ущерба превышает 1 миллиард рублей.

Пострадавшие отмечают, что среди утраченного оказались не только одежда и бытовая техника, но и предметы искусства, редкие коллекции, архивы и украшения. Многие узнали о случившемся лишь через несколько дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.