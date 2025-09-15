Пожар на складе в ТиНАО локализован на площади 1,2 тыс кв метров

Пожар на складе в ТиНАО локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, кровля здания частично обрушилась. На месте ЧП продолжают работать 45 сотрудников и 11 единиц техники.

В свою очередь, прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов организовала расследование по выяснению обстоятельств пожара в здании на улице Первого Мая.

"Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", – указали в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Надзорный орган следит за установлением всех обстоятельств и причин инцидента, за ходом и результатами доследственной проверки, которая проводится по данному факту.

О пожаре в Щербинке стало известно вечером 15 сентября. Изначально к ликвидации огня были привлечены 30 сотрудников и 7 единиц техники.

До этого возгорание было зафиксировано на складе стройматериалов и сантехники в подмосковном поселке Некрасовском. Изначально площадь составляла 9 тысяч "квадратов".

Все сотрудники были эвакуированы из здания. К тушению привлекали 70 специалистов и 23 единицы техники, 2 вертолета Ми-8. Пожар удалось локализовать, а позже ликвидировать на площади 12 тысяч "квадратов".

