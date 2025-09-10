Два вертолета Ми-8 привлечены к тушению горящего в Подмосковье склада

Фото: ТАСС/Роман Соколов

Два вертолета Ми-8 привлечены к тушению пожара, который произошел в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба МЧС России.

На месте происшествия также задействованы свыше 70 специалистов и 23 единицы техники. В ведомстве уточнили, что в настоящее время площадь пожара составляет 12 тысяч квадратных метров.

В МЧС также добавили, что конструкция склада частично обрушилась. Представители оперативных служб уточнили в беседе с журналистами, что речь идет о практически полном разрушении здания. Огнеборцы пытаются не допустить распространения пламени на соседние помещения.

Также в оперслужбах отметили, что расположенным неподалеку конноспортивному клубу Maxima stables и комплексу "Русский алмаз" пожар не угрожает. Несмотря на это, животные все равно были эвакуированы из зданий. Также на фоне случившегося был приостановлен чемпионат России по выездке, о чем изданию сообщили в пресс-службе клуба.

Тем не менее, по данным оперслужб, пламя может перекинуться на соседний склад.

Между тем временно исполняющий обязанности главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов уточнил в своем телеграм-канале, что все люди были эвакуированы из зданий. В результате случившегося никто не пострадал.

Пожар на складе, где хранятся стройматериалы и сантехника, произошел днем 10 сентября в поселке Некрасовском. Изначально площадь возгорания составляла 9 тысяч квадратных метров.

После ликвидации пожара прокуратура проконтролирует выяснение всех обстоятельств случившегося, а также озвучит точную причину произошедшего.