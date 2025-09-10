10 сентября, 13:40Происшествия
Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 15 тысяч "квадратов"
Огнеборцы пытаются потушить возгорание. Также они принимают меры, которые позволят не допустить распространения пламени на соседние складские помещения.
При этом, как уточняет ведомство, пока информации о пострадавших не поступало. После ликвидации пожара прокуратура возьмет на контроль выяснение всех обстоятельств случившегося.
"Точные выводы о причинах возгорания будут сделаны по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы", – сказано в заявлении ведомства.
О пожаре на складе стройматериалов в поселке Некрасовском стало известно днем 10 сентября. По предварительным данным, изначально площадь пожара составляла 9 тысяч квадратных метров.
В связи с произошедшим все сотрудники были эвакуированы из здания. СМИ уточняли, что, помимо стройматериалов, на складе хранилась сантехника.