Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 15 тысяч "квадратов"

Видео: Москва 24

Площадь пожара на складе в Подмосковье увеличилась до 15 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Огнеборцы пытаются потушить возгорание. Также они принимают меры, которые позволят не допустить распространения пламени на соседние складские помещения.

При этом, как уточняет ведомство, пока информации о пострадавших не поступало. После ликвидации пожара прокуратура возьмет на контроль выяснение всех обстоятельств случившегося.

"Точные выводы о причинах возгорания будут сделаны по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы", – сказано в заявлении ведомства.

О пожаре на складе стройматериалов в поселке Некрасовском стало известно днем 10 сентября. По предварительным данным, изначально площадь пожара составляла 9 тысяч квадратных метров.

В связи с произошедшим все сотрудники были эвакуированы из здания. СМИ уточняли, что, помимо стройматериалов, на складе хранилась сантехника.

