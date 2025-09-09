09 сентября, 03:49Происшествия
Три человека пострадали при пожаре на юго-западе Москвы
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
В результате пожара на Болотниковской улице на юго-западе Москвы пострадали три человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщили в МЧС России.
В ведомстве добавили, что всех пострадавших уже госпитализировали.
Пожар произошел в жилом пятиэтажном доме на Болотниковской улице в ночь на 9 сентября. Прибывшие на место пожарные эвакуировали из двух подъездов 48 жильцов. Для них развернули пункт временного размещения на базе школы.
Спустя некоторое время открытое горение в жилом доме ликвидировали на площади 65 квадратных метров. Специалисты проводят проливку и разбор конструкций.
