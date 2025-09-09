Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 03:49

Происшествия

Три человека пострадали при пожаре на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В результате пожара на Болотниковской улице на юго-западе Москвы пострадали три человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщили в МЧС России.

В ведомстве добавили, что всех пострадавших уже госпитализировали.

Пожар произошел в жилом пятиэтажном доме на Болотниковской улице в ночь на 9 сентября. Прибывшие на место пожарные эвакуировали из двух подъездов 48 жильцов. Для них развернули пункт временного размещения на базе школы.

Спустя некоторое время открытое горение в жилом доме ликвидировали на площади 65 квадратных метров. Специалисты проводят проливку и разбор конструкций.

В районе Делового центра произошел крупный пожар

Читайте также


происшествияпожаргород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика