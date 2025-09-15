15 сентября, 20:19Происшествия
Пожар произошел на складе в ТиНАО
По данным ведомства, возгорание зафиксировано на кровле здания в Щербинке. К ликвидации огня привлечены 30 сотрудников и 7 единиц техники. В настоящее время площадь распространения пожара неизвестна.
Еще одно возгорание произошло в жилом доме на 3-й Гражданской улице. До прибытия сотрудников МЧС самостоятельно эвакуировались 10 человек. С помощью специального оборудования огнеборцы спасли еще восемь жильцов. Один человек получил травмы.