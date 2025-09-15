Форма поиска по сайту

15 сентября, 20:19

Происшествия

Пожар произошел на складе в ТиНАО

Видео: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Пожар произошел в неэксплуатируемом складе в ТиНАО. Об этом сообщило столичное управление МЧС в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, возгорание зафиксировано на кровле здания в Щербинке. К ликвидации огня привлечены 30 сотрудников и 7 единиц техники. В настоящее время площадь распространения пожара неизвестна.

Видео: телеграм-канал "Говорит Москва"

Ранее пожарные спасли троих человек, включая двоих детей, из огня в многоквартирном доме на улице Знаменские Садки в Москве. На 13-м этаже горели личные вещи и мебель.

Еще одно возгорание произошло в жилом доме на 3-й Гражданской улице. До прибытия сотрудников МЧС самостоятельно эвакуировались 10 человек. С помощью специального оборудования огнеборцы спасли еще восемь жильцов. Один человек получил травмы.

