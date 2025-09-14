Новости мира: более 20 человек пострадали при взрыве в баре в Мадриде

Более 20 человек пострадали при взрыве в баре в Мадриде. Повреждены верхние этажи здания. По предварительной информации, причиной происшествия стала утечка газа. К спасательной операции привлекли экстренные службы. Из-за угрозы разрушения спасатели разбирают завалы вручную.

В Пекине выпал град размером с перепелиное яйцо. Также город накрыл сильный ветер. В порывах он разгонялся до 117 километров в час. Ураган стал самым сильным за последние годы. Основные дороги пришлось полностью перекрыть. Подтопило центральные перекрестки города.

