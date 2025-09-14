Форма поиска по сайту

14 сентября, 09:30

Происшествия

Новости мира: более 20 человек пострадали при взрыве в баре в Мадриде

Новости регионов: в Южно-Сахалинске опрокинулся автомобиль на улице Шумовой

Частный дом загорелся в подмосковной Коломне

"Московский патруль": столичные спасатели нашли потерявшегося в лесу пенсионера

"Московский патруль": нарколабораторию ликвидировали в подмосковном Королеве

"Московский патруль": в Видном выявили банду консуматорш

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 сентября

Новости регионов: корабли Северного флота РФ вышли на учения в Северный Ледовитый океан

Более 35 человек находились в момент ЧП на канатной дороге на Эльбрусе

Два человека погибли в аварии на канатной дороге на Эльбрусе

Более 20 человек пострадали при взрыве в баре в Мадриде. Повреждены верхние этажи здания. По предварительной информации, причиной происшествия стала утечка газа. К спасательной операции привлекли экстренные службы. Из-за угрозы разрушения спасатели разбирают завалы вручную.

В Пекине выпал град размером с перепелиное яйцо. Также город накрыл сильный ветер. В порывах он разгонялся до 117 километров в час. Ураган стал самым сильным за последние годы. Основные дороги пришлось полностью перекрыть. Подтопило центральные перекрестки города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияза рубежомвидеоЕгор Бедуля

