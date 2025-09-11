Форма поиска по сайту

11 сентября, 07:45

Происшествия

Новости мира: взрыв газовой автоцистерны в Мехико привел к десяткам пострадавших

Новости мира: в центре Парижа начались столкновения демонстрантов с полицией

В США произошло покушение на блогера Чарли Кирка

Футболист Смолов заявил, что у него вымогали деньги после драки в кафе

Семеро россиян не смогли вылететь из Непала из-за беспорядков

Вертолет сбросил 40 тонн воды при тушении пожара в Подмосковье

"Московский патруль": полиция задержала угонщиков раритетного автомобиля

"Московский патруль": дело возбуждено против футболиста Смолова после драки в кафе

"Московский патруль": пожар вспыхнул на подмосковном складе

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 сентября

В Мехико взорвалась газовая автоцистерна. Пострадали 57 человек, из них 19 находятся в тяжелом состоянии. Для эвакуации использовались вертолеты и кареты скорой помощи. По предварительным данным, цистерна объемом почти 50 тысяч литров перевернулась, что и привело к взрыву. Прокуратура начала расследование.

На Кубе произошел новый блэкаут. Электричество полностью пропало в среду, это уже второй случай с начала года. Причиной стали устаревшая инфраструктура и нехватка топлива на электростанциях. Ситуацию осложняют санкции США. Бригады пытаются восстановить энергоснабжение для 10 миллионов жителей страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

