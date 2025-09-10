Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 11:30

Происшествия

Новости регионов: один человек погиб при пожаре на складе во Владивостоке

Новости регионов: один человек погиб при пожаре на складе во Владивостоке

Уголовное дело возбуждено против футболиста Смолова после драки в "Кофемании"

Новости мира: пожар произошел в почти 100-летнем жилом доме в Питтсбурге

Российские туристы застряли в Непале из-за беспорядков

Полицейские задержали мошенников, обналичивших 25 млн руб через фиктивные ИП

Суд в Москве назначил компенсацию семье пострадавшей от падения бутылки девочки

Новости регионов: посетителей четырех музеев эвакуировали в Санкт-Петербурге

Рухнувшая в Красногорске часть комплекса "Снежком" повредила кабель электропередачи

"Московский патруль": в Мытищах задержан подозреваемый в ограблении салона красоты

"Московский патруль": семья пострадавшей от падения бутылки девочки получит компенсацию

Один человек погиб при пожаре во Владивостоке. Там загорелись склады со стройматериалами. Еще двое пострадали, их доставили в больницу. Возгорание локализовали на площади 1 000 квадратных метров.

На Камчатке зафиксировали 11 повторных землетрясений. Магнитуда афтершоков составила 5 и 3. Некоторые из них ощущались в поселках полуострова. Также ученые отметили повышенную активность сразу шести вулканов: Камбального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова.

Фермер Максим Лебедев из Ставрополья вырастил самый большой в России арбуз массой 133,5 килограмма. Мужчина второй год участвует в конкурсе супер-арбузов среди бахчеводов. Фермер рассказал, что у него есть собственная методика выращивания гигантов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионывидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика