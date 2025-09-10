Новости регионов: один человек погиб при пожаре на складе во Владивостоке

Один человек погиб при пожаре во Владивостоке. Там загорелись склады со стройматериалами. Еще двое пострадали, их доставили в больницу. Возгорание локализовали на площади 1 000 квадратных метров.

На Камчатке зафиксировали 11 повторных землетрясений. Магнитуда афтершоков составила 5 и 3. Некоторые из них ощущались в поселках полуострова. Также ученые отметили повышенную активность сразу шести вулканов: Камбального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова.

Фермер Максим Лебедев из Ставрополья вырастил самый большой в России арбуз массой 133,5 килограмма. Мужчина второй год участвует в конкурсе супер-арбузов среди бахчеводов. Фермер рассказал, что у него есть собственная методика выращивания гигантов.

