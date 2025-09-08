Дело возбуждено против девушек, заставлявших мужчин брать кредиты в Химках

Фото: sledcom.ru

Уголовное дело возбуждено против девушек, которые заставляли мужчин брать кредиты в Химках. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

По предварительным данным, девушки знакомились с потенциальными жертвами социальных сетях, а потом заманивали мужчин в подставные заведения, где заставляли их платить. Если мужчины отказывались, девушки разными способами вынуждали их брать кредиты или займы.

"Следственными органами СК России по Московской области по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ ("Мошенничество")", – говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в социальных сетях появилась информация о том, что иностранные граждане привлекают к этой схеме мошенничества несовершеннолетних.

Вместе с тем глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области доложить о ходе расследования дела и всех установленных подробностях.

