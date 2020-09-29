Москвичка отдала лжеполицейскому 500 тысяч рублей для поимки мошенника

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В Москве задержан подозреваемый в мошеннических действиях в отношении пенсионерки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

В полицию обратилась 79-летняя москвичка, проживающая на улице Стартовой. Она рассказала, что ей на городской телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов.

Он сообщил, что в районе появились мошенники и рекомендовал сообщать ему о подозрительных случаях. Позже потерпевшей позвонил другой неизвестный, который стал интересоваться ее банковскими счетами.

Испугавшись, пожилая женщина связалась с лжеполицейским, и он рекомендовал ей выполнить условия звонившего, чтобы задержать в момент передачи денег.

Пенсионерка сняла со счета 500 тысяч рублей и бросила их с балкона. Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию.

Задержанным оказался 28-летний приезжий. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемый арестован.

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