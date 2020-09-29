Москвичка отдала лжеполицейскому 500 тысяч рублей для поимки мошенника

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В Москве задержан подозреваемый в мошеннических действиях в отношении пенсионерки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.
В полицию обратилась 79-летняя москвичка, проживающая на улице Стартовой. Она рассказала, что ей на городской телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов.
Он сообщил, что в районе появились мошенники и рекомендовал сообщать ему о подозрительных случаях. Позже потерпевшей позвонил другой неизвестный, который стал интересоваться ее банковскими счетами.
Испугавшись, пожилая женщина связалась с лжеполицейским, и он рекомендовал ей выполнить условия звонившего, чтобы задержать в момент передачи денег.
Пенсионерка сняла со счета 500 тысяч рублей и бросила их с балкона. Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию.
Задержанным оказался 28-летний приезжий. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемый арестован.
Ранее пользователь портала Reddit рассказал, что его сестра притворилась онкобольной и фактически стала вымогать у людей деньги. Сначала он не придал этому особого значения, но позже стал свидетелем сцены, как девушка объяснила ребенку в ресторане, что якобы проходит химиотерапию.
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