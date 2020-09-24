Суд вынес приговор притворявшейся парализованной жительнице Чечни

Фото: youtube.com/ЧГТРК "Грозный"

Суд в Чечне приговорил местную жительницу к четырем годам колонии общего режима за то, что та несколько лет выдавала себя за инвалида и получала государственную помощь. Об этом сообщает РИА Новости.

К лишению свободы был также приговорен ее сын.

"Суд приговорил Лизан Исакову и ее сына к 4 годам колонии общего режима", – рассказали в пресс-службе Старопромысловского районного суда Грозного.

Уголовное дело в отношении Исаковой возбудили в июле 2019 года по части 4-й статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Женщина с сыном предоставили в государственные органы поддельные документы об инвалидности, на основании которых получили пособие в размере 600 тысяч рублей. Кроме того, в их квартире за государственный счет сделали ремонт.

Подлог удалось выявить после того, как на скрытую камеру, установленную сотрудниками правоохранительных органов, записали свободно ходящую Исакову. Кадры затем распространил телеканал "Грозный".

Ранее в Центробанке РФ назвали самый распространенный возраст жертв мошенников. Так, чаще всего злоумышленники пользуются доверием людей в возрасте от 25 до 45 лет.

