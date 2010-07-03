Собственника квартиры на севере столицы пытались вынудить выехать из нее

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко
Следователи начали проверять информацию, которая появилась в СМИ, о том, что собственника квартиры на севере Москвы пытались вынудить покинуть жилище. Об этом Агентству "Москва" сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.
"Из сюжета федерального канала следует, что в одной из квартир, расположенной на севере Москвы, между сособственниками возник конфликт по поводу пользования жилой площадью", – сказала Иванова.
Мужчина, по ее словам, заявил, что другой собственник подселяет к нему в квартиру посторонних, угрожает ему, а также создает невыносимые условия для жизни.
Иванова добавила, что началась доследственная проверка.
Ранее сообщалось, что следователи начали проверку информации о возможном мошенничестве с квартирой инвалида I группы Антона Германа. Как сообщалось, мужчина пытался доказать, что стал жертвой мошенника, который приходится ему дальним родственником. Некий Дмитрий сперва "втерся" в доверие к Антону и его пожилой матери, а затем сумел переоформить на себя одну из квартир, принадлежащих их семье.
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