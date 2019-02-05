СК начал проверку информации канала Москва 24 о мошенничестве с квартирой инвалида

"Московский патруль": инвалида пытаются выселить из жилья

Московские следователи проверяют информацию о возможном мошенничестве с квартирой инвалида I группы Антона Германа, сюжет о котором снял телеканал Москва 24.

На сайте столичного главка СК сказано, что обстоятельствам, изложенным в СМИ, дадут юридическую оценку.

Антон Герман пытается доказать, что стал жертвой мошенника, который приходится ему дальним родственником. Некий Дмитрий сперва "втерся" в доверие к Антону и его пожилой матери, а затем сумел переоформить на себя одну из квартир, принадлежащих их семье.

При этом Дмитрий отказывается пускать Антона в еще одну квартиру. В итоге мужчина вынужден жить у знакомых.