Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

7 марта, 17:54

Главная / Истории /

Почему актера Сергея Фролова с семьей выставили из квартиры

Родительский долг: почему актера Сергея Фролова выставили из квартиры
происшествия общество

Российского актера Сергея Фролова вместе с семьей 6 марта насильно выселили из квартиры в Москве. Сейчас они живут у друзей и хотят вернуться домой, чтобы хотя бы забрать свои личные вещи. Узнайте, почему известный актер оказался на улице, и как он планирует вернуть квартиру.

Фото: канал Москва 24

Выкинули из квартиры

В среду, 6 марта, в двухкомнатную квартиру актера театра и кино Сергея Фролова ("Папины дочки", "Грозовые ворота", "Пепел" и другие) в районе станции метро "Петровско-Разумовская" вошли неизвестные вместе с судебными приставами, срезав замки, описали имущество и выставили мужчину, по его словам, вместе с женой и ребенком на улицу без документов и вещей. Замки сменили, и теперь они не могут попасть в квартиру.

По словам самого актера, ситуация сложилась таким образом из-за того, что мать мужчины, которой принадлежала квартира, взяла кредит в размере 600 тысяч рублей под 28 процентов годовых. Погасить его женщина не смогла, поэтому заключила новый договор займа на 1,2 миллиона рублей под залог квартиры. А через два месяца после подписания договора она умерла.

В 2017 году Фролов узнал, что квартиру матери выставили на торги. Он утверждает, что аукцион был фиктивным, так как ему не смогли показать оригиналы документов о проведении торгов. Мужчина нанял юриста и обратился в суд с требованием признать кредитный договор недействительным, однако проиграл. Квартиру продали другой собственнице, которая 6 марта и пришла к себе домой.

Видео: канал Москва 24 (архив 2017 года)

Директор актера Наталья Грановская рассказала порталу Москва 24, что сейчас семья Фроловых живет у друзей, а знакомые и соратники артиста караулят у закрытой квартиры, чтобы в нее не попали чужие люди.

"Сергей пострадал от действий микрофинансовой организации, которая загнала в долги его мать. Его в тапочках вчера выкинули из квартиры, воспользовавшись тем, что он отошел к жене, избитой представительницей собственника. Пока они вышли из квартиры, приставы захлопнули дверь и убежали. Ребенок сегодня в школу не пошел, потому что учебники были закрыты в квартире", – пояснила она.

Наша сегодняшняя цель – зайти в квартиру и забрать личные вещи, вещи жены и ребенка, а также документы, включая доказательства мошенничества микрокредитной организации.
Наталья Грановская
директор актера

Сам Сергей Фролов в разговоре с порталом Москва 24 пояснил, что сейчас он пишет жалобы во всевозможные инстанции на действия приставов и очень хочет вернуться домой.

Также будем пытаться подтолкнуть полуторагодовалую волокиту с возбуждением уголовного дела по поводу действий микрофинансовой организации. Есть коллективное заявление от пострадавших от ее действий и готовится отдельное – от меня.
Сергей Фролов
актер

По словам актера, деятельность микрофинансовой организации уже проверяет следственное управление МВД.

Фото: канал Москва 24

В социальных сетях есть целые группы, где общаются пострадавшие от кредитов микрофинансовой организации, которая, по словам знакомых семьи Фроловых, обманула мать актера. Всего около сотни человек. Как пишут пострадавшие, договора были оформлены таким образом, что любой даже самый добропорядочный плательщик закапывался в долги. Договор подписывается не рублевый, как первоначально обговаривается с клиентом, а долларовый, курс которого ежедневно меняется, также после подписания сокращается срок погашения кредита.

Вместе с другими потерпевшими актер Фролов даже устраивал голодовку в одной из квартир, "чтобы на квартиры наложили арест и чтобы их не успели продать или переоформить". По решению Центробанка России в январе 2017 года кредиторы семьи Фролова были исключены из реестра микрофинансовых организаций.

Как не попасться на удочку мошенников

Член Московской коллегии адвокатов Ринат Мещеров рассказал, что Сергею достаточно сложно будет судиться с микрофинансовой организацией, так как при всех "грабительских условиях" клиенты подписывали договоры добровольно.

"Что касается микрофинансовых организаций, вся их деятельность построена на том, чтобы под благовидным предлогом дать деньги, но под космические проценты. Они просто не умещаются в голове, бывает даже под тысячи процентов годовых. Если не заплатить вовремя, то долг возрастает, как снежный ком, а эта организация начинает требовать долги с участием коллекторов. Мы все знаем эти случаи запугивания и выбивания денег", – пояснил он.

Если человек не платит долг, то очень редко микрофинансовые организации подают в суд, так как в ряде случаев у суда есть основания снизить эти проценты при правильно выстроенной защите.
Ринат Мещеров
член Московской коллегии адвокатов

По словам Мещерова, лучше обратиться за кредитами в банки, чтобы получить деньги на рыночных условиях. "Не надо идти на поводу у данных организаций и брать деньги в долг. Условия на первый взгляд выглядят привлекательными, но на самом деле они грабительские. Сейчас такие организации поставили в жесткие рамки, и вскоре они могут уйти с рынка", – заключил адвокатов.

Федотов Анатолий

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать