Почему актера Сергея Фролова с семьей выставили из квартиры

Российского актера Сергея Фролова вместе с семьей 6 марта насильно выселили из квартиры в Москве. Сейчас они живут у друзей и хотят вернуться домой, чтобы хотя бы забрать свои личные вещи. Узнайте, почему известный актер оказался на улице, и как он планирует вернуть квартиру.

Фото: канал Москва 24

Выкинули из квартиры

В среду, 6 марта, в двухкомнатную квартиру актера театра и кино Сергея Фролова ("Папины дочки", "Грозовые ворота", "Пепел" и другие) в районе станции метро "Петровско-Разумовская" вошли неизвестные вместе с судебными приставами, срезав замки, описали имущество и выставили мужчину, по его словам, вместе с женой и ребенком на улицу без документов и вещей. Замки сменили, и теперь они не могут попасть в квартиру.

По словам самого актера, ситуация сложилась таким образом из-за того, что мать мужчины, которой принадлежала квартира, взяла кредит в размере 600 тысяч рублей под 28 процентов годовых. Погасить его женщина не смогла, поэтому заключила новый договор займа на 1,2 миллиона рублей под залог квартиры. А через два месяца после подписания договора она умерла.

В 2017 году Фролов узнал, что квартиру матери выставили на торги. Он утверждает, что аукцион был фиктивным, так как ему не смогли показать оригиналы документов о проведении торгов. Мужчина нанял юриста и обратился в суд с требованием признать кредитный договор недействительным, однако проиграл. Квартиру продали другой собственнице, которая 6 марта и пришла к себе домой.

Видео: канал Москва 24 (архив 2017 года)

Директор актера Наталья Грановская рассказала порталу Москва 24, что сейчас семья Фроловых живет у друзей, а знакомые и соратники артиста караулят у закрытой квартиры, чтобы в нее не попали чужие люди.

"Сергей пострадал от действий микрофинансовой организации, которая загнала в долги его мать. Его в тапочках вчера выкинули из квартиры, воспользовавшись тем, что он отошел к жене, избитой представительницей собственника. Пока они вышли из квартиры, приставы захлопнули дверь и убежали. Ребенок сегодня в школу не пошел, потому что учебники были закрыты в квартире", – пояснила она.





Наталья Грановская директор актера Наша сегодняшняя цель – зайти в квартиру и забрать личные вещи, вещи жены и ребенка, а также документы, включая доказательства мошенничества микрокредитной организации.

Сам Сергей Фролов в разговоре с порталом Москва 24 пояснил, что сейчас он пишет жалобы во всевозможные инстанции на действия приставов и очень хочет вернуться домой.





Сергей Фролов актер Также будем пытаться подтолкнуть полуторагодовалую волокиту с возбуждением уголовного дела по поводу действий микрофинансовой организации. Есть коллективное заявление от пострадавших от ее действий и готовится отдельное – от меня.

По словам актера, деятельность микрофинансовой организации уже проверяет следственное управление МВД.

Фото: канал Москва 24

В социальных сетях есть целые группы, где общаются пострадавшие от кредитов микрофинансовой организации, которая, по словам знакомых семьи Фроловых, обманула мать актера. Всего около сотни человек. Как пишут пострадавшие, договора были оформлены таким образом, что любой даже самый добропорядочный плательщик закапывался в долги. Договор подписывается не рублевый, как первоначально обговаривается с клиентом, а долларовый, курс которого ежедневно меняется, также после подписания сокращается срок погашения кредита. В социальных сетях есть целые группы, где общаются пострадавшие от кредитов микрофинансовой организации, которая, по словам знакомых семьи Фроловых, обманула мать актера. Всего около сотни человек. Как пишут пострадавшие, договора были оформлены таким образом, что любой даже самый добропорядочный плательщик закапывался в долги. Договор подписывается не рублевый, как первоначально обговаривается с клиентом, а долларовый, курс которого ежедневно меняется, также после подписания сокращается срок погашения кредита. Вместе с другими потерпевшими актер Фролов даже устраивал голодовку в одной из квартир, "чтобы на квартиры наложили арест и чтобы их не успели продать или переоформить". По решению Центробанка России в январе 2017 года кредиторы семьи Фролова были исключены из реестра микрофинансовых организаций.



Как не попасться на удочку мошенников

Член Московской коллегии адвокатов Ринат Мещеров рассказал, что Сергею достаточно сложно будет судиться с микрофинансовой организацией, так как при всех "грабительских условиях" клиенты подписывали договоры добровольно.

"Что касается микрофинансовых организаций, вся их деятельность построена на том, чтобы под благовидным предлогом дать деньги, но под космические проценты. Они просто не умещаются в голове, бывает даже под тысячи процентов годовых. Если не заплатить вовремя, то долг возрастает, как снежный ком, а эта организация начинает требовать долги с участием коллекторов. Мы все знаем эти случаи запугивания и выбивания денег", – пояснил он.





Ринат Мещеров член Московской коллегии адвокатов Если человек не платит долг, то очень редко микрофинансовые организации подают в суд, так как в ряде случаев у суда есть основания снизить эти проценты при правильно выстроенной защите.

По словам Мещерова, лучше обратиться за кредитами в банки, чтобы получить деньги на рыночных условиях. "Не надо идти на поводу у данных организаций и брать деньги в долг. Условия на первый взгляд выглядят привлекательными, но на самом деле они грабительские. Сейчас такие организации поставили в жесткие рамки, и вскоре они могут уйти с рынка", – заключил адвокатов.