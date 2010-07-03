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Происшествия

10:03

Арестованного за хищение денег у паралимпийки бизнесмена подозревают в еще одной афере

происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Бизнесмена Валерия Перевозникова, которого арестовали по обвинению в мошенничестве в отношении члена паралимпийской сборной России по волейболу Елизаветы Кунстман, проверяют на причастность к еще одному преступлению. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию с заявлением обратился 27-летний безработный житель Красноярского края.

"Мужчина попросил принять меры к Перевозникову, который в феврале 2018 года на улице Новокузнецкой в Москве завладел его 5,2 миллиона рублей по договору на изготовление протеза, но до настоящего времени договор не исполнил. По данному факту проводится проверка", – сказал собеседник агентства.

В конце октября сообщалось, что СК проверит информацию о том, что частный предприниматель, занимающийся продажей протезов, выманил у волейболистки паралимпийской сборной России пять миллионов рублей.

Бизнесмен уговорил спортсменку взять кредит на покупку бионических протезов, а после получения денег он перестал выходить на связь.

Пострадавшая – чемпионка мира – 2018, бронзовый призер ЧМ-2014, чемпионка Европы – 2019, восьмикратная чемпионка России по волейболу сидя.

Ранее сообщалось, что неизвестный похитил 4,1 миллиона рублей у механика Московского протезно-ортопедического предприятия. За эти деньги он обещал отремонтировать протез. Подозреваемого задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

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