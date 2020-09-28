Девушка притворилась онкобольной ради сбора средств

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Пользователь портала Reddit под ником nuhuh_she_doest рассказал, что его сестра притворилась онкобольной и фактически стала вымогать у людей деньги. Об этом сообщает РИА Новости.

Автор публикации рассказал, что его сестра побрила голову, но он не придал этому особого значения. Позже он стал свидетелем сцены, как девушка объяснила ребенку в ресторане, что якобы проходит химиотерапию.

На прямой вопрос брата она ответила, что не болеет раком. Позже к молодому человеку обратился знакомый из родного города и спросил, как себя чувствует сестра.

"Очевидно, она говорит людям, что у нее рак, и просит пожертвования на лечение", – написал пользователь.

Молодой человек смог получить ссылку на сайт для сбора средств. Сестра автора публикации на тот момент уже собрала около 500 долларов, но удалила страницу после того, как брат пожаловался на нее отцу.

Ранее в сентябре суд в Чечне приговорил местную жительницу к четырем годам колонии общего режима за то, что та несколько лет выдавала себя за инвалида. Ей перечисляли материальную помощь и помогли сделать ремонт в квартире.

