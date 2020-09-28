Девушка притворилась онкобольной ради сбора средств

Фото: depositphotos/kopitin
Пользователь портала Reddit под ником nuhuh_she_doest рассказал, что его сестра притворилась онкобольной и фактически стала вымогать у людей деньги. Об этом сообщает РИА Новости.
Автор публикации рассказал, что его сестра побрила голову, но он не придал этому особого значения. Позже он стал свидетелем сцены, как девушка объяснила ребенку в ресторане, что якобы проходит химиотерапию.
На прямой вопрос брата она ответила, что не болеет раком. Позже к молодому человеку обратился знакомый из родного города и спросил, как себя чувствует сестра.
"Очевидно, она говорит людям, что у нее рак, и просит пожертвования на лечение", – написал пользователь.
Молодой человек смог получить ссылку на сайт для сбора средств. Сестра автора публикации на тот момент уже собрала около 500 долларов, но удалила страницу после того, как брат пожаловался на нее отцу.
Ранее в сентябре суд в Чечне приговорил местную жительницу к четырем годам колонии общего режима за то, что та несколько лет выдавала себя за инвалида. Ей перечисляли материальную помощь и помогли сделать ремонт в квартире.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: