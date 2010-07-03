Мошенники используют историю умершей от рака москвички ради денег

13:53
Москвичка ищет мошенников, которые используют историю ее покойной дочери
Москвичка пытается найти мошенников, которые в интернете используют историю ее умершей от рака дочери.
Когда семья сражалась с болезнью, деньги на лечение собирали с помощью соцсетей. Личные данные попали в Сеть.
"Ксения всегда говорила: "Ты, мама, живи, радуйся, а я там на небесах буду за тобой смотреть, буду тебе помогать". Она уже чувствовала, что за 9 месяцев болезни она очень сильно сдала", – поделилась мама девушки Марина Васильева.
9 месяцев Ксения проходила курсы химиотерапии, переливания крови, приходилось покупать дорогостоящие препараты. Это обошлось в миллионы рублей. Их собирались в соцсетях, публикуя документальные отчеты о лечении для подписчиков. Но победить болезнь не удалось: 31-летней Ксении Васильевой не стало в августе.
Мама Ксении показала один из аккаунтов в Instagram, где девушка представлялась как Ксения, но на фото был другой человек. Корреспонденты телеканала написали ей, что у них есть необходимые препараты и они могут их привезти. Ответили на это быстро, попросив подъехать в онкологический диспансер и указав палату. Однако такой палаты в больнице не оказалось.
После звонка по номеру, указанному в сообщении, выяснилось, что это ошибка.
"Слава богу, у нас нет никого такого, вы, наверное, ошиблись", – ответил мужчина, взявший трубку. Он не знает, кто указал этот номер телефона.
Марина Васильева уже написала заявление в полицию.
"Бог им судья. На этом они счастливы не будут, и здоровье свое надо пожалеть. Они просто об этом не думают, что завтра такое может случиться с каждым из нас. И никто от этого не застрахован", – заключила она.
Бизнес, строящийся на подобных обманах, становится все более популярным. Еще один случай произошел в семье Лисуновых.
У девочки отек мозга – следствие тяжелой родовой травмы. Необходимо длительное и дорогостоящее лечение.
"Для того чтобы обратиться за помощью, нам приходится открыть все свои данные, документы и фотографии, истории болезни. Мы полностью прозрачны для того, чтобы люди, которые хотят нам помочь, видели, что все честно и все для ребенка", – объяснила мать Светлана Лисунова.
Она уверена, что данные с сайта проверенного благотворительного фонда были скопированы мошенниками на подставной интернет-ресурс. Те опубликовали их с другими банковскими реквизитами.
В ходе расследования выяснилось, что аферисты заработали около миллиона рублей. По решению суда каждого из них заключили под стражу.
Прежде чем сделать перевод, нужно все проверить, предупреждают руководители благотворительных организаций. Это занимает 10–15 минут, объяснили они.
"Шансов, что полиция будет этим заниматься, очень мало. Чтобы возбудить уголовное дело, полиции нужно хищение примерно на полмиллиона. Естественно, люди переводят небольшие суммы", – констатировала директор благотворительного фонда Катя Бермант.
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