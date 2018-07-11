Аферисты собирали в соцсетях деньги для несуществующей больной девочки

В соцсетях аферисты собирали деньги для несуществующей девочки

Аферисты собирали в соцсетях деньги для несуществующей тяжелобольной девочки. На неизвестные нужды ушли сотни тысяч рублей, сообщает телеканал Москва 24.

Сообщение с просьбой о пожертвовании было якобы написано ее матерью. Сочувствующие активно переводили средства на указанный банковский счет, но затем засомневались и начали проверять. В посте говорилось, что у девочки страшный диагноз: онкология щитовидной железы и надпочечников, пересаженное сердце, а почка – дважды. Подписи к фото гласили: 8-летняя девочка нуждается в помощи.

Журналист Михаил Шахназаров получил просьбу рассказать о тяжелобольной в соцсетях. "Сказали, что девочка погибает, у нее мало шансов выжить. Но надежда теплится, деньги собирают всем миром. Я связался со своими товарищами из компетентной организации, они начали проверять и говорят: "Миша, это афера".

Когда история приняла такой поворот, журналист решил проверить: существует ли вообще эта улыбчивая в прошлом и смертельнобольная сейчас малышка. Как пишут в интернете, она из Казахстана и ей требуется 25 тысяч долларов. Но в переписке люди, которые якобы для нее собирают сумму, с трудом объясняют, где ребенок лечится и где родители.

Еще одна героиня похожей истории о псевдоонкологии – Лиана Власова. Москвичка заявила, у нее рак четвертой степени, и она не хочет умирать. Банковские переводы посыпались со всей страны. Рак четвертой степени у нее оказался только на словах. Теперь доверчивые люди, среди которых были даже звезды, пытаются вернуть деньги.

Если нуждающийся не публикует документов – это первый признак мошенничества, говорят эксперты.

"В подлинной истории всегда есть документы. Есть копия личных документов и копии медицинских документов. И эти документы совпадают между собой. Потому что в некоторых случаях мошенники публикуют разные документы и не стремятся даже, чтобы они были хоть чуть похожи на настоящие", – рассказал президент благотворительного фонда "Предание" Владимир Берхин.

У Алены Лисуновой ДЦП, но ее мама не опускает руки. Они постоянно ищут новые методы реабилитации. Средства на это дают неравнодушные. За годы борьбы семья неоднократно становилась жертвой обмана. Мошенники от их лица открывают новые сборы на лечение, а затем испаряются.

"Были найдены люди, которые собирали деньги на имя Алены. Они сказали, что просто не понимали, что делали. На самом деле, все все понимают. Это же не просто незаконное получение денег, от людей, которые жертвовали. Они же жертвуют на получение ребенка, это преступление по отношению к ребенку, которого они грабят", – рассказала Светлана Лисунова.

Грабят ли кого-то те, кто собирает деньги для этой девочки с редким именем Лиора, мы попросили разобраться опытного онколога. Кандидат медицинских наук Сергей Сусин, посмотрев справки, выносит однозначный вердикт. "Медицинская документация некорректная. Там используются термины и заключения, которые не являются медицинскими. Не являются специфичными. Например, ЭКГ, заключение ЭКАГ неправильное. Таких заключений нет при этом исследовании", – пояснил он.

Десятки, а то и сотни сочувствующих перевели почти 300 тысяч. Мужчина, который собирал деньги якобы для семьи смертельнобольной Лиоры, утверждает, что всем сомневающимся деньги вернет. А женщина, которая в соцсетях представляется матерью тяжело больной девочки, все еще пишет посты с просьбы о помощи. Якобы копит на операцию в Америке.