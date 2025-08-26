Форма поиска по сайту

26 августа, 19:15

Происшествия

Столичные полицейские задержали сообщников телефонных мошенников

Московские правоохранители задержали двоих сообщников телефонных мошенников. Злоумышленники установили в арендованных квартирах в Щербинке оборудование, которое обеспечивало бесперебойный массовый обзвон граждан.

Из-за такого звонка 88-летняя пенсионерка потеряла почти миллион рублей. Она обратилась в полицию, благодаря чему удалось задержать сообщников аферистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина Фоменко

