Столичные полицейские задержали сообщников телефонных мошенников

Из-за такого звонка 88-летняя пенсионерка потеряла почти миллион рублей. Она обратилась в полицию, благодаря чему удалось задержать сообщников аферистов.

Московские правоохранители задержали двоих сообщников телефонных мошенников. Злоумышленники установили в арендованных квартирах в Щербинке оборудование, которое обеспечивало бесперебойный массовый обзвон граждан.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок