Столичные полицейские задержали сообщников телефонных мошенников
Московские правоохранители задержали двоих сообщников телефонных мошенников. Злоумышленники установили в арендованных квартирах в Щербинке оборудование, которое обеспечивало бесперебойный массовый обзвон граждан.
Из-за такого звонка 88-летняя пенсионерка потеряла почти миллион рублей. Она обратилась в полицию, благодаря чему удалось задержать сообщников аферистов.
