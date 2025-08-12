Арестованы еще двое подозреваемых в нападении на почту в Москве

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Нагатинский суд отправил под стражу еще двух фигурантов дела о нападении на отделение "Почты России" в Москве, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Владимир Ляхов и Людмила Кавалдина обвиняются в разбое, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. Суд арестовал их на два месяца.

Ранее по указанному делу отправили под арест еще троих фигурантов. Речь идет о Регине Шиховой, Викторе Федькине и Сергее Москвитине. Они будут находиться под стражей до 8 октября.

Нападение на почтовое отделение на улице Медиков произошло 8 августа. Злоумышленники вошли в здание со служебного входа с масками на лицах. Один из них выставил на почтальона пистолет и попросил оставаться на месте. Затем преступники забрали средства в коробках и скрылись. Сумма похищенного превысила 4,8 миллиона рублей.

На следующий день полиция задержала пятерых подозреваемых. Позже им предъявили обвинения.