Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Задержанным за ограбление "Почты России" на юге Москвы предъявлены обвинения по статье о разбое, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Правоохранители установили, что преступление совершили 67-летний мужчина и 28-летняя женщина. Вместе с ними были задержаны водители 48 и 52 лет, которые помогли злоумышленникам скрыться, а также 43-летняя гражданка, находящаяся в момент происшествия в машине рядом с почтой.

Ведомство заявило, что 28-летняя обвиняемая, приехавшая в Москву из Сызрани на заработки, признала вину. За 1,5 месяца до ограбления она познакомилась с соучастниками преступления, с которыми в дальнейшем обсуждала, как можно было бы заработать деньги.

После нападения на "Почту России" злоумышленники скрылись с места на автомобиле Haval, который позднее сменили на Kia, и уехали в Московскую область. Украденные из отделения средства они поделили между собой.

"В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании всем обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

Ограбление "Почты России" произошло утром 8 августа. Преступники зашли в отделение на улице Медиков со служебного входа с масками на лицах.

Один из них выставил на почтальона пистолет и попросил ее оставаться на месте. Затем грабители забрали средства в коробках и скрылись с места происшествия. Сумма похищенного превысила 4,8 миллиона рублей.

Сотрудники отделения считают, что ограбление мог совершить человек, который знал, что на почту поступит двойная пенсия.