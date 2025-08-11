11 августа, 12:50Происшествия
Задержанным за ограбление "Почты России" на юге Москвы предъявлены обвинения
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Задержанным за ограбление "Почты России" на юге Москвы предъявлены обвинения по статье о разбое, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Правоохранители установили, что преступление совершили 67-летний мужчина и 28-летняя женщина. Вместе с ними были задержаны водители 48 и 52 лет, которые помогли злоумышленникам скрыться, а также 43-летняя гражданка, находящаяся в момент происшествия в машине рядом с почтой.
Ведомство заявило, что 28-летняя обвиняемая, приехавшая в Москву из Сызрани на заработки, признала вину. За 1,5 месяца до ограбления она познакомилась с соучастниками преступления, с которыми в дальнейшем обсуждала, как можно было бы заработать деньги.
После нападения на "Почту России" злоумышленники скрылись с места на автомобиле Haval, который позднее сменили на Kia, и уехали в Московскую область. Украденные из отделения средства они поделили между собой.
"В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании всем обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
Ограбление "Почты России" произошло утром 8 августа. Преступники зашли в отделение на улице Медиков со служебного входа с масками на лицах.
Один из них выставил на почтальона пистолет и попросил ее оставаться на месте. Затем грабители забрали средства в коробках и скрылись с места происшествия. Сумма похищенного превысила 4,8 миллиона рублей.
Сотрудники отделения считают, что ограбление мог совершить человек, который знал, что на почту поступит двойная пенсия.
Полиция задержала пятерых подозреваемых в ограблении "Почты России" на юге Москвы