Работники "Почты России" пытались оказать сопротивление при ограблении на юге Москвы

Сотрудники "Почты России" пытались оказать сопротивление при ограблении отделения на улице Медиков на юге Москвы. На рабочем месте находились три женщины, им угрожали пистолетом, рассказали очевидцы.

В итоге среди сотрудников пострадавших нет. Нападавшие забрали из отделения почти 5 миллионов рублей и скрылись. Уже несколько часов их ищет полиция. Сам офис на улице Медиков вернулся к обычному режиму работы.

Клиентам напомнили, что все деньги застрахованы. Обязательства компания выполнит. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.