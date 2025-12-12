Экономист Холод: цены на продукты достигнут пика после 20 декабря

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Цены на продукты в России вырастут ближе к Новому году, они достигнут пиковых значений после 20 декабря. Об этом ОСН рассказал доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.

При этом он не уточнил, на сколько они вырастут, но отметил, что перед прошлым Новым годом цены в магазинах поднялись на 10–15%.

По его словам, этот праздник является главным поводом для увеличения цен на продукты. Все категории населения отмечают его с традиционными блюдами, что приводит к дополнительному спросу. Также экономист напомнил о сохранении продовольственной инфляции в стране.

По мнению Холода, неизбежно подорожают основные праздничные продукты – яйца, икра, шампанское. При этом он отметил, что в прошлом году из-за повышения цен некоторые россияне перешли на более дешевую продукцию. Потреблять меньше стали даже недорогое мясо – птицу и свинину. Спрос на многие товары упал.

"Если предложение уменьшается сообразно уменьшению спроса, а потом спрос увеличивается, то может произойти чисто конъюнктурное повышение цен без инфляции. Но пока этого не произошло", – сказал он.

Также эксперт указал на некоторые продукты, которые подорожают не из-за праздника, а из-за разгона инфляции – картофель, свекла, капуста и прочие овощи.

Холод добавил, что цены вряд ли снизятся в январе. Скорее всего, они останутся на уровне, до которого вырастут. Он предположил, что в первые недели января в магазинах людей станет меньше, покупатели вернутся только после окончания праздников. А дальнейшее формирование цен зависит от уровня инфляции.

