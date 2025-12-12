Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 декабря, 21:31

Экономика
Главная / Новости /

Экономист Холод: цены на продукты достигнут пика после 20 декабря

Экономист рассказал, когда цены на продукты достигнут пиковых значений

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Цены на продукты в России вырастут ближе к Новому году, они достигнут пиковых значений после 20 декабря. Об этом ОСН рассказал доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.

При этом он не уточнил, на сколько они вырастут, но отметил, что перед прошлым Новым годом цены в магазинах поднялись на 10–15%.

По его словам, этот праздник является главным поводом для увеличения цен на продукты. Все категории населения отмечают его с традиционными блюдами, что приводит к дополнительному спросу. Также экономист напомнил о сохранении продовольственной инфляции в стране.

По мнению Холода, неизбежно подорожают основные праздничные продукты – яйца, икра, шампанское. При этом он отметил, что в прошлом году из-за повышения цен некоторые россияне перешли на более дешевую продукцию. Потреблять меньше стали даже недорогое мясо – птицу и свинину. Спрос на многие товары упал.

"Если предложение уменьшается сообразно уменьшению спроса, а потом спрос увеличивается, то может произойти чисто конъюнктурное повышение цен без инфляции. Но пока этого не произошло", – сказал он.

Также эксперт указал на некоторые продукты, которые подорожают не из-за праздника, а из-за разгона инфляции – картофель, свекла, капуста и прочие овощи.

Холод добавил, что цены вряд ли снизятся в январе. Скорее всего, они останутся на уровне, до которого вырастут. Он предположил, что в первые недели января в магазинах людей станет меньше, покупатели вернутся только после окончания праздников. А дальнейшее формирование цен зависит от уровня инфляции.

Ранее главный санитарный врач России Геннадий Онищенко посоветовал ставить на новогодний стол безалкогольные напитки и салаты. Кроме того, он отметил важность физических нагрузок и прогулки в период праздников.

Спрос на новогодние товары в Москве вырос на 70%

Читайте также


экономикаеда

Главное

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика