Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 18:20

Экономика
Главная / Истории /

Нутрициолог Разаренова призвала не закупать колбасу и яйца задолго до Нового года

"Икра заморская, баклажанная": какие продукты подорожают к Новому году

Колбасные изделия и курица подорожают к Новому году, предупредили эксперты. Стоимость каких продуктов так же вырастет к празднику и стоит ли закупаться к застолью заранее – в материале Москвы 24.

"Новая реальность"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Колбасные изделия умеренно, но устойчиво растут в цене, и такая тенденция сохранится в России в 2026 году. Согласно исследованию, с которым ознакомилась "Газета.ру", к новогоднему периоду ожидается подорожание продукции мясопереработки в среднем на 5–10% по сравнению с началом 2025-го.

Как отметили аналитики, ключевым фактором роста себестоимости стало повышение цен на мясо: свинина за год подорожала на 12–15%, говядина – на 10–14%, а мясо птицы – примерно на 8%.

Колбасный рынок сегодня живет в логике постоянного удорожания, где даже при попытках сдерживания расходов производители вынуждены корректировать цены вслед за ростом себестоимости. Это не кризисная динамика, а новая реальность отрасли.
Илья Волков
генеральный директор аналитической компании

На себестоимость также влияют возросшие тарифы на электричество, логистические услуги и так далее – эти расходы постепенно транслируются в отпускные цены.

В свою очередь, управляющий партнер агентства, специализирующегося на коммуникациях в АПК, Александр Панченко в беседе с Life.ru тоже предупредил о потенциальном резком подорожании куриного мяса – в преддверии Нового года цены могут вырасти почти на 50%.

"Причина банальна – это удорожание кормов и финансовая нагрузка на птицеводческие хозяйства. Речь идет про те же самые тарифы на электроэнергию, логистику, изменения налоговой политики, которые сейчас обсуждают, то, что НДС повышают до 22%, и так далее", – сказал он.

При этом эксперт уточнил, что сезонное подорожание к праздникам – обычная практика.

Возможно, к Новому году, в принципе, все продукты дорожают. Это всегда случается из года в год. Потом, после Нового года, проходят новогодние праздники, и цена как-то корректируется.
Александр Панченко
управляющий партнер агентства, специализирующегося на коммуникациях в АПК

Выросла в цене и красная икра: за год она подорожала на 33%. Средняя стоимость банки весом 200 граммов достигла почти 3 тысяч рублей, а спрос вырос на 3%.

Вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин связал это с ростом издержек производителей и инфляцией, которые нивелировали итоги относительно удачной путины в 2025 году. К Новому году стоимость икры может подрасти на 15%, но после праздников, возможно, произойдет снижение, добавил он.

В то же время продажи более доступной имитированной лососевой икры увеличились на 18%, а ее стоимость снизилась на 6%. На 15% подешевела и черная икра.

Сезонный фактор?

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Стоимость новогоднего стола в этом году окажется примерно на 10–15% выше, чем в прошлом. При этом повышение цен в преддверии новогодних праздников – это ежегодный тренд, согласился в разговоре с Москвой 24 экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

"К концу года у нас традиционно начинается потребительское ралли, и этот год не исключение. Кроме того, мы уже наблюдаем эффект от предстоящего повышения НДС на 2%, который производители начинают закладывать в цены. Это хорошо видно по индексу цен производителей: если в сентябре рост составлял 0,5%, то в октябре он ускорился до 0,9%", – сказал он.

По словам эксперта, на сегодняшний день инфляционные ожидания предприятий выросли и компании прогнозируют, что рост цен в ближайшие три месяца может составить около 6,5 процента – в таких условиях высока вероятность повышения стоимости на продовольственные товары, особенно на те, где велика доля транспортных расходов.

В первую очередь это коснется рыбных деликатесов, икры, морепродуктов, а также яиц, которые уже начали дорожать. Рост цен на зерновые товары также будет продолжаться, а затем, с некоторой задержкой, вероятно, подорожает и мясо – вполне возможно, что до конца года мы увидим его рост на 1 процент в месяц. Однако этот скачок вряд ли будет затяжным.
Никита Масленников
экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий

"Основное перекладывание двухпроцентного повышения НДС в цены начнется в конце декабря и наиболее интенсивно продолжится в январе, возможно, захватив первую половину февраля. После этого следует ожидать период ценовой стабилизации – подобную динамику мы уже наблюдали при предыдущем повышении НДС с 2018 на 2019 год", – добавил Масленников.

Кроме того, в предпраздничные дни производители традиционно стараются поднять цены именно на те товары, которые не являются предметами первой необходимости, но пользуются особым спросом для новогоднего стола. Об этом в беседе с Москвой 24 напомнил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

"Как правило, это определенные виды кондитерских изделий и мясные деликатесные нарезки. В нынешних условиях уверенно можно прогнозировать рост цен на красную рыбу и другие рыбные продукты. Однако важно учитывать общий экономический контекст. Весь текущий год характеризовался устойчивым ростом цен на продукты питания, и до его окончания эта тенденция сохранится", – подчеркнул экономист.

Предприятия вынуждены через цену компенсировать растущие расходы, объяснил Сафонов.

Альтернативой прямому повышению цен может стать и так называемая шринкфляция – сокращение объема или веса продукта при сохранении старой цены.
Александр Сафонов
доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ

При этом он отметил, что овощи, например картофель, по сравнению с осенним сезоном могут подорожать до 15%.

"Здесь действует сезонный фактор: после периода массового сбора и относительного удешевления, по мере роста затрат на хранение цена начинает неуклонно ползти вверх. Чем дальше от сезона урожая – тем дороже становится продукт", – пояснил Сафонов.

В свою очередь, диетолог-гастроэнтеролог, нутрициолог Александра Разаренова отметила, что традиционный рост цен перед Новым годом побуждает многих делать покупки заранее, но важно помнить, что сроки хранения у разных продуктов сильно отличаются. Чтобы сохранить качество и безопасность, некоторые товары можно покупать заблаговременно, а другие – не раньше чем за один-три дня до праздника, предупредила она в разговоре с Москвой 24.

К продуктам длительного хранения относятся сырокопченые и сыровяленые колбасы. Благодаря низкой влажности и высокому содержанию соли они могут храниться в вакуумной упаковке в холодильнике несколько недель. После вскрытия их следует употребить в течение 3–5 дней. Замороженное мясо, птица и морепродукты также отлично подходят для ранних покупок – их можно приобретать за 2–4 недели до праздников при условии хранения при –18 градусах без повторной заморозки. Икру в герметичной заводской упаковке тоже можно покупать заранее, храня в холодильнике, а после вскрытия употребить в течение 2–3 суток.
Александра Разаренова
диетолог-гастроэнтеролог, нутрициолог

Однако многие продукты требуют более внимательного подхода. Например, вареные и полукопченые колбасы из-за высокого содержания влаги портятся быстро, поэтому их лучше покупать за 2–3 дня до застолья, отметила специалист, а свежую охлажденную рыбу и морепродукты вообще не стоит приобретать заранее – их максимальный срок хранения – 24–48 часов.

В свою очередь, яйца, несмотря на кажущуюся устойчивость, при длительном хранении теряют влажность, у них меняется вкус и текстура, повышается риск трещин, микробного загрязнения, поэтому оптимально покупать их не ранее чем за неделю до Нового года. Мягкие сыры и свежие овощи с зеленью также относятся к скоропортящимся продуктам – их лучше приобретать за 1–3 дня, заключила эксперт.

Читайте также


Зудакова Татьяна

экономикаобществопраздникиистории

Главное

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика