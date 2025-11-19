Нутрициолог Разаренова призвала не закупать колбасу и яйца задолго до Нового года

Колбасные изделия и курица подорожают к Новому году, предупредили эксперты. Стоимость каких продуктов так же вырастет к празднику и стоит ли закупаться к застолью заранее – в материале Москвы 24.

Колбасные изделия умеренно, но устойчиво растут в цене, и такая тенденция сохранится в России в 2026 году. Согласно исследованию, с которым ознакомилась "Газета.ру", к новогоднему периоду ожидается подорожание продукции мясопереработки в среднем на 5–10% по сравнению с началом 2025-го.

Как отметили аналитики, ключевым фактором роста себестоимости стало повышение цен на мясо: свинина за год подорожала на 12–15%, говядина – на 10–14%, а мясо птицы – примерно на 8%.





Илья Волков генеральный директор аналитической компании Колбасный рынок сегодня живет в логике постоянного удорожания, где даже при попытках сдерживания расходов производители вынуждены корректировать цены вслед за ростом себестоимости. Это не кризисная динамика, а новая реальность отрасли.

На себестоимость также влияют возросшие тарифы на электричество, логистические услуги и так далее – эти расходы постепенно транслируются в отпускные цены.

В свою очередь, управляющий партнер агентства, специализирующегося на коммуникациях в АПК, Александр Панченко в беседе с Life.ru тоже предупредил о потенциальном резком подорожании куриного мяса – в преддверии Нового года цены могут вырасти почти на 50%.

"Причина банальна – это удорожание кормов и финансовая нагрузка на птицеводческие хозяйства. Речь идет про те же самые тарифы на электроэнергию, логистику, изменения налоговой политики, которые сейчас обсуждают, то, что НДС повышают до 22%, и так далее", – сказал он.

При этом эксперт уточнил, что сезонное подорожание к праздникам – обычная практика.





Александр Панченко управляющий партнер агентства, специализирующегося на коммуникациях в АПК Возможно, к Новому году, в принципе, все продукты дорожают. Это всегда случается из года в год. Потом, после Нового года, проходят новогодние праздники, и цена как-то корректируется.

Выросла в цене и красная икра: за год она подорожала на 33%. Средняя стоимость банки весом 200 граммов достигла почти 3 тысяч рублей, а спрос вырос на 3%.

Вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин связал это с ростом издержек производителей и инфляцией, которые нивелировали итоги относительно удачной путины в 2025 году. К Новому году стоимость икры может подрасти на 15%, но после праздников, возможно, произойдет снижение, добавил он.

В то же время продажи более доступной имитированной лососевой икры увеличились на 18%, а ее стоимость снизилась на 6%. На 15% подешевела и черная икра.

Сезонный фактор?

Стоимость новогоднего стола в этом году окажется примерно на 10–15% выше, чем в прошлом. При этом повышение цен в преддверии новогодних праздников – это ежегодный тренд, согласился в разговоре с Москвой 24 экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

"К концу года у нас традиционно начинается потребительское ралли, и этот год не исключение. Кроме того, мы уже наблюдаем эффект от предстоящего повышения НДС на 2%, который производители начинают закладывать в цены. Это хорошо видно по индексу цен производителей: если в сентябре рост составлял 0,5%, то в октябре он ускорился до 0,9%", – сказал он.

По словам эксперта, на сегодняшний день инфляционные ожидания предприятий выросли и компании прогнозируют, что рост цен в ближайшие три месяца может составить около 6,5 процента – в таких условиях высока вероятность повышения стоимости на продовольственные товары, особенно на те, где велика доля транспортных расходов.





Никита Масленников экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий В первую очередь это коснется рыбных деликатесов, икры, морепродуктов, а также яиц, которые уже начали дорожать. Рост цен на зерновые товары также будет продолжаться, а затем, с некоторой задержкой, вероятно, подорожает и мясо – вполне возможно, что до конца года мы увидим его рост на 1 процент в месяц. Однако этот скачок вряд ли будет затяжным.

"Основное перекладывание двухпроцентного повышения НДС в цены начнется в конце декабря и наиболее интенсивно продолжится в январе, возможно, захватив первую половину февраля. После этого следует ожидать период ценовой стабилизации – подобную динамику мы уже наблюдали при предыдущем повышении НДС с 2018 на 2019 год", – добавил Масленников.

Кроме того, в предпраздничные дни производители традиционно стараются поднять цены именно на те товары, которые не являются предметами первой необходимости, но пользуются особым спросом для новогоднего стола. Об этом в беседе с Москвой 24 напомнил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

"Как правило, это определенные виды кондитерских изделий и мясные деликатесные нарезки. В нынешних условиях уверенно можно прогнозировать рост цен на красную рыбу и другие рыбные продукты. Однако важно учитывать общий экономический контекст. Весь текущий год характеризовался устойчивым ростом цен на продукты питания, и до его окончания эта тенденция сохранится", – подчеркнул экономист.

Предприятия вынуждены через цену компенсировать растущие расходы, объяснил Сафонов.





Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Альтернативой прямому повышению цен может стать и так называемая шринкфляция – сокращение объема или веса продукта при сохранении старой цены.

При этом он отметил, что овощи, например картофель, по сравнению с осенним сезоном могут подорожать до 15%.

"Здесь действует сезонный фактор: после периода массового сбора и относительного удешевления, по мере роста затрат на хранение цена начинает неуклонно ползти вверх. Чем дальше от сезона урожая – тем дороже становится продукт", – пояснил Сафонов.

В свою очередь, диетолог-гастроэнтеролог, нутрициолог Александра Разаренова отметила, что традиционный рост цен перед Новым годом побуждает многих делать покупки заранее, но важно помнить, что сроки хранения у разных продуктов сильно отличаются. Чтобы сохранить качество и безопасность, некоторые товары можно покупать заблаговременно, а другие – не раньше чем за один-три дня до праздника, предупредила она в разговоре с Москвой 24.



Александра Разаренова диетолог-гастроэнтеролог, нутрициолог К продуктам длительного хранения относятся сырокопченые и сыровяленые колбасы. Благодаря низкой влажности и высокому содержанию соли они могут храниться в вакуумной упаковке в холодильнике несколько недель. После вскрытия их следует употребить в течение 3–5 дней. Замороженное мясо, птица и морепродукты также отлично подходят для ранних покупок – их можно приобретать за 2–4 недели до праздников при условии хранения при –18 градусах без повторной заморозки. Икру в герметичной заводской упаковке тоже можно покупать заранее, храня в холодильнике, а после вскрытия употребить в течение 2–3 суток.

Однако многие продукты требуют более внимательного подхода. Например, вареные и полукопченые колбасы из-за высокого содержания влаги портятся быстро, поэтому их лучше покупать за 2–3 дня до застолья, отметила специалист, а свежую охлажденную рыбу и морепродукты вообще не стоит приобретать заранее – их максимальный срок хранения – 24–48 часов.

В свою очередь, яйца, несмотря на кажущуюся устойчивость, при длительном хранении теряют влажность, у них меняется вкус и текстура, повышается риск трещин, микробного загрязнения, поэтому оптимально покупать их не ранее чем за неделю до Нового года. Мягкие сыры и свежие овощи с зеленью также относятся к скоропортящимся продуктам – их лучше приобретать за 1–3 дня, заключила эксперт.