График движения трамваев в центре Москвы изменится с 13 декабря

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 13 декабря трамваи в центральной части столицы будут заканчивать работу раньше, предупредили в пресс-службе Дептранса Москвы.

Трамваи Т1 от станции метро "Университет" с 22:30 будут курсировать только до метро "Чистые пруды", а с 00:00 – только до Серпуховского Вала. Последний трамвай до станции метро "Университет" будет отправляться в 00:10 от Метрогородка, а в 00:50 – от метро "Чистые пруды".

Трамвай № 3 с 00:10 будет доезжать до метро "Пролетарская" вместо метро "Чистые пруды". Трамваи № 4 и 7 с 23:00 от метро "Бульвар Рокоссовского" проследуют только до метро "Сокольники". Трамвай № 13 с 00:00 от Метрогородка будет курсировать также до метро "Сокольники".

Маршруты № 37 и 47 будут ходить только до 00:00, а трамвай № 50 с 23:00 от ДК "Компрессор" проследует до Каланчевской улицы.

Отмечается, что изменения вводятся в связи с модернизацией энергоинфраструктуры трамвайной сети. Работы будут проводить по ночам в расширенные технологические перерывы.

Пассажирам рекомендовали уточнять конечную остановку на табло трамвая, а также планировать маршрут заранее и по возможности пользоваться метро, автобусами, а также другими трамвайными маршрутами.

Ранее трамваи № 3, 16, 47 и 49 задерживались на Варшавском шоссе в районе остановки "Стадион Труд". Маршруты были временно изменены, а пассажиров просили следить за объявлениями водителей. Позже движение было восстановлено.

