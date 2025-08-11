Суд арестовал трех фигурантов дела об ограблении почты на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Нагатинский районный суд Москвы отправил под арест трех фигурантов дела о нападении на отделение "Почты России" на юге столицы. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции города.

Уточняется, что в СИЗО отправлены Регина Шихова, Виктор Федькин и Сергей Москвитин. Все трое пробудут в заключении до 8 октября.

Согласно материалам дела, на которые ссылается ТАСС, Шихова прибыла в Москву из Сызрани. У нее есть несовершеннолетняя дочь. Подозреваемая признала вину и раскаялась в содеянном. Также она дала показания против других фигурантов.

Ограбление "Почты России" произошло 8 августа. Преступники зашли в отделение на улице Медиков со служебного входа с масками на лицах.

Один из них выставил на почтальона пистолет и попросил ее оставаться на месте. Затем грабители забрали средства в коробках и скрылись с места происшествия. Сумма похищенного превысила 4,8 миллиона рублей.

Сотрудники отделения считают, что ограбление мог совершить человек, который знал, что на почту поступит двойная пенсия.

На следующий день после совершения преступления полиция задержала пятерых подозреваемых в преступлении: 67-летнего мужчину, 28-летнюю женщину, двух водителей 48 и 52 лет, а также 43-летнюю гражданку, находившуюся в машине рядом с почтой. Их отправили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Позднее всем фигурантам предъявили обвинения по статье о разбое, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

