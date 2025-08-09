Полиция задержала пятерых подозреваемых в ограблении "Почты России" на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Полиция задержала пятерых подозреваемых в разбойном нападении на одно из отделений "Почты России" на юге Москвы. Их поймали в Серпухове, сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что подозреваемые были доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ограбление в столичном отделении почты произошло утром в пятницу, 8 августа. Предварительно, неизвестные с масками на лицах зашли в отделение на улице Медиков со служебного входа. Один из злоумышленников выставил на почтальона пистолет и попросил ее оставаться на месте. Затем грабители забрали средства в коробках и, по некоторым данным, скрылись с места происшествия на такси. Сумма похищенного превысила 4,8 миллиона рублей.

Как рассказали сотрудники отделения, среди неизвестных могла быть женщина или мужчина, переодетый под нее. Они также уточнили, что ограбление мог совершить человек, который знал, что на почту поступит двойная пенсия.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

