Биржевая цена на серебро превысила 65 долларов за тройскую унцию

Фото: 123RF.com/kyr30

Биржевая цена на серебро в пятницу, 12 декабря, обновила рекорд, превысив отметку в 65 долларов за тройскую унцию впервые в истории. Это следует из данных торгов биржи Comex.

По состоянию на 17:28 по московскому времени мартовский фьючерс вырос на 0,67% и составил 65,028 доллара за унцию. При этом диапазон торгов составлял от 63,125 до 65,085 доллара.

Днем ранее, 11 декабря, биржевая цена на серебро превысила 64 доллара за тройскую унцию. Тогда мартовский фьючерс подорожал на 4,36%.

Кроме того, фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года снизился на 0,05% и находился на уровне 4 234,1 доллара за унцию. Рекорд был зафиксирован на торгах 9 декабря, когда он опустился на 4 200 долларов за тройскую унцию впервые с 2-го числа.

