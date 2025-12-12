"АвтоВАЗ" отзовет более 33 тысяч автомобилей Lada Granta

Фото: lada.ru

Российская автомобилестроительная компания "АвтоВАЗ" отзывает 33 450 машин Lada Granta, которые были произведены в период с 6 июня по 12 декабря 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Росстандарта.

Уточняется, что производитель отзывает эти автомобили для проведения дополнительных проверок некоторых модификаций в связи с работой компании над улучшением потребительских характеристик.

"В рамках проводимой кампании в сервисных центрах будет проведена диагностика одного из функциональных узлов автомобиля в целях исключения рисков ослабления его крепежного элемента", – сказано в сообщении.

В случае необходимости узел будет заменен. Как уточнили в Росстандарте, владельцев машин проинформируют заранее, если их автомобиль подпадает под отзывную программу. При этом водители могут обратиться в компанию сами, не дожидаясь сообщений. Для этого им нужно сопоставить VIN-код машины с перечнем.

В пресс-службе "АвтоВАЗа" добавили, что диагностика и замена узла будут проведены бесплатно и не займут много времени. Компания обеспечила сервисные центры необходимым запасом компонентов.

Ранее "АвтоВАЗ" отозвал 14 024 автомобиля Lada Travel для установки блока управления системой вызова экстренных оперативных служб. Отзыву подлежали машины, реализованные с 2021 по 2023 год.

Также указывалось, что компания отзовет 8 912 автомобилей Niva Legend, реализованных с 2021 по 2024 год, для установки блоков управления системой ЭРА-ГЛОНАСС и надувных подушек безопасности.

