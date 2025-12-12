Николай Носков отменил и перенес концерты из-за плохого самочувствия

Фото: ТАСС/Евгений Стукалин

Заслуженный артист России Николай Носков был вынужден приостановить концертную деятельность из-за проблем со здоровьем. Об этом ТАСС сообщил организатор его мероприятий Александр Качан.

Практически все концерты в этом году были либо перенесены на 2026 год, либо отменены. Мероприятия в следующем году состоятся, если позволит здоровье артиста, добавил Качан.

В мае 2024 года СМИ писали, что Носков попал в больницу с подозрением на пневмонию. Тогда его супруга заявляла, что он чувствует себя хорошо и главный врач позволил певцу продолжать выступления.

Позднее его супруга отмечала, что пристальное внимание к музыканту было связано в том числе с тем, что семь лет назад он перенес инсульт.