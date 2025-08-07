Новости регионов: потолок обрушился на Невском проспекте в Петербурге

Потолок обрушился в жилом доме на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, инцидент произошел между первым и вторым этажами. По данным экстренных служб, один человек погиб и еще один был госпитализирован. На месте работают спасатели и бригады скорой помощи. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Шесть человек пострадали в Ленинградской области при столкновении грузовика с пассажирским автобусом на трассе "Кола". Среди пострадавших есть ребенок. Его состояние оценивается как тяжелое. Прокуратура начала проверку. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

