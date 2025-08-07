Форма поиска по сайту

07 августа, 23:30

Происшествия

Новости регионов: потолок обрушился на Невском проспекте в Петербурге

Самосвал с песком опрокинулся на Новорижском шоссе

Новости мира: власти КНР ввели ограничения из-за вируса чикунгунья

"Московский патруль": возбуждено первое в России уголовное дело против дроповода

"Московский патруль": задержан владелец столичного пункта проката лодок

"Московский патруль": монтажница задержана за кражу микросхем на 12 млн руб в Свиблове

"Московский патруль": суд арестовал подростков, избивших своего сверстника в Подмосковье

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 августа

Движение затруднено на Дубнинской улице из-за ДТП

Пятерых пострадавших в ДТП в Турции россиян выписали из госпиталя

Потолок обрушился в жилом доме на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, инцидент произошел между первым и вторым этажами. По данным экстренных служб, один человек погиб и еще один был госпитализирован. На месте работают спасатели и бригады скорой помощи. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Шесть человек пострадали в Ленинградской области при столкновении грузовика с пассажирским автобусом на трассе "Кола". Среди пострадавших есть ребенок. Его состояние оценивается как тяжелое. Прокуратура начала проверку. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

