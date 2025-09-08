Новости регионов: девушка повисла на окне во время пожара во Владивостоке

Во Владивостоке во время пожара девушка повисла на окне, пытаясь спастись от пламени и едкого черного дыма. Возгорание случилось в квартире на третьем этаже. Пожарные спасли троих человек, среди них – двое детей. Всего пострадали четыре человека, их доставили в больницу.

Крупное ДТП произошло в Благовещенске на дороге к аэропорту. Маршрутный автобус столкнулся с автомобилем Toyota. Пассажир иномарки погиб на месте. Медпомощь понадобилась водителю автобуса и пяти пассажирам.

