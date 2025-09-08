Форма поиска по сайту

08 сентября, 07:00

Происшествия

Новости регионов: девушка повисла на окне во время пожара во Владивостоке

Новости мира: более 50 человек погибли от авиаударов в Бейруте за сутки

ДТП с автобусом произошло на улице Мнёвники

Теплоход с пассажирами сел на мель в Финском заливе

Дело возбуждено по факту жестокого обращения с животными в зоогостинице Подмосковья

Один человек пострадал при ДТП с автобусом на северо-западе Москвы

Авария с участием двух автомобилей и автобуса произошла на северо-западе Москвы

Следователи допросили сотрудников зоогостиницы в Подмосковье

Двое москвичей предстанут перед судом по обвинению в порче имущества в общественных местах

Новости регионов: грузовик застрял в реке на севере Бурятии

Во Владивостоке во время пожара девушка повисла на окне, пытаясь спастись от пламени и едкого черного дыма. Возгорание случилось в квартире на третьем этаже. Пожарные спасли троих человек, среди них – двое детей. Всего пострадали четыре человека, их доставили в больницу.

Крупное ДТП произошло в Благовещенске на дороге к аэропорту. Маршрутный автобус столкнулся с автомобилем Toyota. Пассажир иномарки погиб на месте. Медпомощь понадобилась водителю автобуса и пяти пассажирам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

