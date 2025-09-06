Форма поиска по сайту

06 сентября, 13:15

Подмосковная зоогостиница для передержки собак закрыта после проверки

В Чехове возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Зоогостиница, куда хозяева отдавали собак на передержку, закрыта. Владельцы обещали "уход под ключ", но на деле питомцев держали в грязных клетках, морили голодом и били током.

Правоохранители расследуют деятельность гостиницы "ДогТаун". По статье о жестоком обращении с животными организаторам грозит уголовная ответственность. Зоозащитники советуют при выборе передержки проверять наличие камер видеонаблюдения и лично контролировать условия содержания.

Иван ЕвдокимовРумина Кенжалиева

