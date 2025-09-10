Khabarhub: супруга бывшего премьера Непала находится в больнице в тяжелом состоянии

Фото: AP Photo/Prakash Timalsina

Жена экс-премьера Непала Джала Натха Кханала – Арза Рана Деуба – выжила после нападения на резиденцию политика. Об этом сообщает МК со ссылкой на агентство Khabarhub.

Как рассказал журналистам источник из медучреждения, женщина находится в отделении интенсивной терапии в тяжелом состоянии. У нее диагностированы различные травмы.

Накануне СМИ сообщили, что Рана Деуба скончалась в результате нападения на дом экс-премьера во время беспорядков. Инсайдер рассказал, что участники протестов заперли женщину в резиденции и подожгли ее.

Массовые протесты в Непале начались 8 сентября и охватили несколько населенных пунктов. Причиной стал запрет деятельности крупных соцсетей на территории страны.

В результате в отставку ушли премьер страны Шарма Оли и все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии. Протестующие заявили, что Непал перешел под их руководство, и потребовали сформировать новое правительство.

Источники утверждают, что занять должность временно исполняющего обязанности премьер-министра страны согласилась экс-председатель Верховного суда государства Сушила Карки, которую желали видеть на этом посту сами протестующие.

По последним данным, в результате столкновений с правоохранителями пострадали более 500 человек, еще 22 погибли. СМИ также сообщали о гибели троих сотрудников полиции, которые сдались участникам беспорядков.

Протесты привели к масштабным грабежам, поджогам и вандализму, которые стали выходить из-под контроля. В связи с этим армия страны развернула войска в координации с другими силовыми структурами.

Кроме того, военные объявили о введении комендантского часа, во время которого движение разрешено только транспорту экстренных служб.

Также сообщалось, что молодежное движение Generation Z, которое инициировало протесты, приступило к переговорам с командованием сил Непала. Члены организации начали работу над документом, представляющим интересы всех 77 округов, с которым они планируют обратиться к президенту и главнокомандующему армией.