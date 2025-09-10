Khabarhub: Generation Z, инициировавшее протесты в Непале, ведет переговоры с армией

Фото: ТАСС/ЕРА/NARENDRA SHRESTHA

Молодежное движение Generation Z, которое инициировало протесты в Непале, ведет переговоры с командованием ВС страны. Об этом сообщает портал Khabarhub со ссылкой на одного из руководителей организации.

"Одна из окружных лидеров молодежного движения, Ракша Бам, подтвердила в социальных сетях, что в среду делегаты Generation Z встретились с главнокомандующим армией Ашокраджем Сигделом, но подчеркнула, что официальных требований они не выдвигали", – говорится в сообщении.

Бам заявила, что члены движения в данный момент работают над документом, представляющим интересы всех 77 округов, с которым они планируют обратиться к президенту и главнокомандующему армией. По ее словам, у Generation Z нет единого руководства, движение возглавляют несколько групп.

"Мнения тех, кто сейчас ведет переговоры с армией, не отражают мою точку зрения", – отметила она, добавив, что ее группе необходимо больше времени для подготовки единого списка требований.

Бам также подчеркнула, что ее группа не участвует в совещании в штабе армии в Бхадракали после появившихся разногласий. Переговоры продвигаются вразрез с ключевыми нормами движения, уточнила она.

Беспорядки в Непале вспыхнули 8 сентября. Они охватили несколько населенных пунктов. Причиной стал запрет деятельности крупных мировых соцсетей на территории страны.

По последним данным, при столкновениях пострадали более 500 человек, еще 22 погибли. Также сообщалось о гибели троих полицейских, сдавшихся участникам протестов.

Премьер страны Шарма Оли и все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии подали в отставку. Протестующие заявили, что Непал перешел под их руководство, а также призвали сформировать новое правительство.

В стране начались масштабные грабежи, поджоги и вандализм, которые стали выходить из-под контроля. В связи с этим армия Непала развернула войска в координации с другими силовыми структурами.

Военные также объявили о введении комендантского часа, во время которого движение разрешено только транспорту экстренных служб. Жителей Непала призвали оставаться дома.