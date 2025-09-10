Khabarhub: экс-председатель Верховного суда Непала Карки согласилась на пост врио премьера

Фото: AP Photo/Niranjan Shrestha, File

Бывший председатель Верховного суда Непала Сушила Карки согласилась занять должность временно исполняющего обязанности премьер-министра страны, передает портал Khabarhub.

Ранее источники Reuters заявили, что протестующие, желающие видеть Карки на данном посту, связывались с экс-председателем Верховного суда по данной теме.

Массовые протесты начались в Непале 8 сентября и охватили несколько населенных пунктов. Причиной стал запрет деятельности крупных мировых соцсетей на территории страны.

Согласно последним данным, от столкновений с правоохранителями более 500 человек пострадали, еще 22 погибли. СМИ также сообщали о гибели троих сотрудников полиции, которые сдались участникам беспорядков.

В отставку ушли премьер страны Шарма Оли и все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии. Протестующие заявили, что Непал перешел под их руководство, и потребовали сформировать новое правительство.

Протесты привели к масштабным грабежам, поджогам и вандализму, которые стали выходить из-под контроля. В связи с этим местная армия развернула войска в координации с другими силовыми структурами.

Также военные заявили о введении комендантского часа, во время которого движение разрешено только транспорту экстренных служб.

Инициаторы протестов, молодежное движение Generation Z, приступило к переговорам с командованием сил Непала. Члены организации начали работу над документом, представляющим интересы всех 77 округов, с которым они планируют обратиться к президенту и главнокомандующему армией.

