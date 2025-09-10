Один человек погиб при попытке побега из тюрьмы в Непале

Фото: ТАСС/Zuma

Один человек погиб в результате столкновения с непальской армией при попытке заключенных сбежать из тюрьмы. Об этом сообщает портал Kathmandu Post.

Погибшим оказался 75-летний мужчина, уточнили в больнице Дхадинга. Еще семеро человек пострадали. Из них двое находятся в тяжелом состоянии, а пятеро получили легкие травмы.

Кроме того, в тюрьме Дхадинга был зафиксирован поджог, после чего учреждение окружила полиция и армия. Военные заняли позиции в том числе на крышах здания.

Инцидент произошел на фоне участившихся попыток побегов заключенных по всей стране.

Беспорядки в Непале вспыхнули 8 сентября. Они охватили несколько населенных пунктов. Причиной стал запрет деятельности крупных мировых соцсетей.

По последним данным, при столкновениях пострадали более 500 человек, еще 22 погибли. Также сообщалось о гибели троих полицейских, сдавшихся участникам протестов.

Премьер Шарма Оли и все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии подали в отставку. Протестующие заявили, что Непал перешел под их руководство, а также призвали сформировать новое правительство.

В стране начались масштабные грабежи, поджоги и вандализм, которые стали выходить из-под контроля. В связи с этим армия Непала развернула войска в координации с другими силовыми структурами.

Военные также объявили о введении комендантского часа, во время которого движение разрешено только транспорту экстренных служб. Жителей Непала призвали оставаться дома.